"Шекспир завидует". Брызгалов - о седьмом матче "Сан-Хосе" - "Вегас"

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов восхитился событиями седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли "Сан-Хосе" - "Вегас" (5:4 ОТ, 4-3 в серии). По его словам, Уильяму Шекспиру такое и не снилось.

- Какая драма в аквариуме "Акул". Шекспиру, веротяно, завидно, - написал Брызгалов в Твиттере.

"Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.

Победный гол в овертайме забил Барклай Гудроу.