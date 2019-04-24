"Шекспир завидует". Брызгалов - о седьмом матче "Сан-Хосе" - "Вегас"

Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов восхитился событиями седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли "Сан-Хосе" - "Вегас" (5:4 ОТ, 4-3 в серии). По его словам, Уильяму Шекспиру такое и не снилось.
- Какая драма в аквариуме "Акул". Шекспиру, веротяно, завидно, - написал Брызгалов в Твиттере.
"Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.
"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.
Победный гол в овертайме забил Барклай Гудроу.
What a drama at the Shark tank, Shakespeare probably jealous!– bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 24 апреля 2019 г.
BARCLAY GOODROW WITH THE SERIES WINNER! #PlayoffMode pic.twitter.com/BQJeG2LpMK– x - San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 24 апреля 2019 г.