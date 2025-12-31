Шефер стал самым молодым игроком защитником в истории НХЛ, набравшим 25 очков

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком на своей позиции в истории НХЛ, набравшим 25 очков.

Американец отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:2 Б), теперь на его счету 9 голов и 16 ассистов в 40 играх сезона-2025/26. На момент встречи возраст Шефера составил 18 лет и 116 дней.

Шефер был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года.