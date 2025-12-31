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Шефер стал самым молодым игроком защитником в истории НХЛ, набравшим 25 очков

Сергей Ярошенко

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым игроком на своей позиции в истории НХЛ, набравшим 25 очков.

Американец отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:2 Б), теперь на его счету 9 голов и 16 ассистов в 40 играх сезона-2025/26. На момент встречи возраст Шефера составил 18 лет и 116 дней.

Шефер был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Мэттью Шефер
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 9 7 2 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 9 6 3 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 8 4 4 9
5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Лос-Анджелес 6 0 6 2
8 Калгари 7 1 6 2
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23.10
18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас 0 : 4
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс 1 : 4
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава 3 : 1
18.10 02:00 Монреаль – Баффало 4 : 3 ОТ
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 0 ОТ
18.10 03:00 Нэшвилл – Сент-Луис 5 : 2
18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 4
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон 2 : 6
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург 6 : 2
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