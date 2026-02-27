Шефер из «Айлендерс» установил рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер установил новый рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» канадец оформил дубль. Теперь в этом сезоне на его счету 18 шайб. Ранее рекорд по данному показателю принадлежал Филу Хаусли.

Всего на счету 18-летнего Шефера в сезоне-2025/26 59 матчей, в которых он набрал 41 (18+23) очко. Защитник был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года.

