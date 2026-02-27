Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

27 февраля, 09:08

Шефер из «Айлендерс» установил рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет

Сергей Ярошенко

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер установил новый рекорд НХЛ по голам среди защитников не старше 18 лет, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» канадец оформил дубль. Теперь в этом сезоне на его счету 18 шайб. Ранее рекорд по данному показателю принадлежал Филу Хаусли.

Всего на счету 18-летнего Шефера в сезоне-2025/26 59 матчей, в которых он набрал 41 (18+23) очко. Защитник был выбран командой из Нью-Йорка под общим первом номером на драфте НХЛ 2025 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Мэттью Шефер
Читайте также
Финал Гран-при России-2026 пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта
Российские туристы рассказали о волнении из-за переноса рейсов из Дубая
США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана в обмен на ядерное топливо
Шахматиста Карякина убрали из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения
Дмитриев назвал сильным посланием прогулку президента ОАЭ по торговому центру
Судьи испортили рестарт чемпионата России, президент РПЛ уже потребовал найти новые офсайдные линии. Что будут делать с арбитрами
Популярное видео
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей Андрей

    А что в нхл уже можно играть до 18 лет?

    27.02.2026

    • Мичков вышел на второе место в истории «Филадельфии» по играм с 2 и более голами до 21 года

    «Эдмонтон» в гостях разгромил «Лос-Анджелес», у Подколзина гол
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 60 38 22 82
    2 Питтсбург 59 31 28 75
    3 Айлендерс 61 35 26 75
    4 Вашингтон 62 31 31 69
    5 Коламбус 59 30 29 68
    6 Филадельфия 60 28 32 67
    7 Нью-Джерси 60 29 31 60
    8 Рейнджерс 60 23 37 54
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 58 38 20 80
    2 Баффало 60 35 25 76
    3 Детройт 61 35 26 76
    4 Монреаль 59 33 26 75
    5 Бостон 59 33 26 71
    6 Оттава 59 29 30 66
    7 Торонто 61 27 34 64
    8 Флорида 60 30 30 63
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 59 40 19 89
    2 Даллас 60 37 23 83
    3 Миннесота 61 35 26 80
    4 Юта 60 31 29 66
    5 Нэшвилл 60 27 33 62
    6 Виннипег 59 23 36 56
    7 Чикаго 60 23 37 55
    8 Сент-Луис 60 22 38 53
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 60 28 32 70
    2 Анахайм 59 33 26 69
    3 Сиэтл 60 29 31 67
    4 Эдмонтон 61 29 32 66
    5 Сан-Хосе 58 29 29 62
    6 Лос-Анджелес 60 24 36 62
    7 Калгари 59 24 35 55
    8 Ванкувер 60 18 42 43
    Результаты / календарь
    2.02
    3.02
    4.02
    5.02
    6.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    3.03 03:00 Рейнджерс – Коламбус 4 : 5 ОТ
    3.03 03:30 Торонто – Филадельфия 2 : 3 Б
    3.03 06:00 Сиэтл – Каролина 2 : 1
    3.03 06:00 Ванкувер – Даллас 1 : 6
    3.03 06:30 Лос-Анджелес – Колорадо 2 : 4
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости