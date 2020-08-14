Шедевр шведского форварда! Магическим финтом убрал защитника и пробил Василевского

Форвард «Коламбуса» Александр Веннберг отметился заброшенной шайбой в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:1).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 16 августа, начало встречи в 2:30 мск.