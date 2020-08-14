Шедевр шведского форварда! Магическим финтом убрал защитника и пробил Василевского
01:30
Форвард «Коламбуса» Александр Веннберг отметился заброшенной шайбой в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:1).
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 16 августа, начало встречи в 2:30 мск.
? Alexander Wennberg— Here's Your Replay ?? (@TheReplayGuy) August 13, 2020
3-1 #CBJ pic.twitter.com/GELwSLkv6v
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