НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шедевр шведского форварда! Магическим финтом убрал защитника и пробил Василевского

01:30
Александр Веннберг. Фото USA Today Sports
Александр Веннберг. Фото USA Today Sports
Теги:

Форвард «Коламбуса» Александр Веннберг отметился заброшенной шайбой в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:1).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч команды проведут 16 августа, начало встречи в 2:30 мск.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5083
Все опросы
Кто фаворит Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир