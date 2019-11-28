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Шедевр от Ничушкина: чудо-пас из-за ворот спиной

28 ноября 2019, 09:06
28 ноября. Денвер. «Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:1. Валерий Ничушкин (№13) организовал первую шайбу Логана О'Коннора (№25) в НХЛ. Фото Isaiah J. Downing, USA Today Sports
28 ноября. Денвер. «Колорадо» — «Эдмонтон» — 4:1. Валерий Ничушкин (№13) организовал первую шайбу Логана О'Коннора (№25) в НХЛ. Фото Isaiah J. Downing, USA Today Sports
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Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился эффектным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1). Нападающий выцарапал шайбу за воротами и не глядя спиной отдал на Логана О'Коннора, который забил свой первый гол в НХЛ.

Несколько дней назад 24-летний Ничушкин отличился впервые за 92 матча в лиге.

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