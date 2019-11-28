Шедевр от Ничушкина: чудо-пас из-за ворот спиной
28 ноября 2019, 09:06
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился эффектным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:1). Нападающий выцарапал шайбу за воротами и не глядя спиной отдал на Логана О'Коннора, который забил свой первый гол в НХЛ.
Несколько дней назад 24-летний Ничушкин отличился впервые за 92 матча в лиге.
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A beautiful first NHL goal for Logan O'Connor!#GoAvsGo pic.twitter.com/WdGSphrmPj— Colorado Avalanche (@Avalanche) November 28, 2019
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