Шайфли установил новый рекорд по набранным очкам в плей-офф в истории «Виннипега»

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли отметился двумя набранными очками в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

Теперь на счету 32-летнего канадца 40 (22+18) очков в плей-офф. Он установил новый рекорд по набранным очкам в розыгрыше Кубка Стэнли в истории франшизы, обогнав Блейка Уилера.

В регулярном чемпионате НХЛ Шайфли провел 82 матча, в которых набрал 87 (39+48) очков.