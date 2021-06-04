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Шайфли получил 4-матчевую дисквалификацию за силовой прием на Эвансе

06:31
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Форвард «Виннипега» Марк Шайфли получил дисквалификацию на четыре матча Департаментом безопасности игроков НХЛ.

28-летний канадец наказан за грязный силовой прием на форварде «Монреаля» Джейке Эвансе в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Эванс на 60-й минуте встречи забросил в пустые ворота, получив в этот момент удар в голову от Шайфли. Эванс покинул лед на носилках, а Шайфли получил матч-штраф. По итогам медицинского обследования у Эванса диагностировано сотрясение мозга.

Таким образом, Шайфли сможет вернуться на лед в шестом матче серии «Монреаль» — «Виннипег». Если дисквалификация не будет полностью отработана во время плей-офф, оставшиеся игры будут перенесены на регулярный сезон НХЛ-2021/22.

В текущем плей-офф Шайфли провел 5 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

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