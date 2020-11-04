Шайфли полностью восстановился после травмы ноги

Марк Шайфли здоров и готовится к новому сезону. Центрфорвард «Виннипег Джетс» получил травму ноги в матче квалификационной серии Кубка Стэнли, сообщает сайт НХЛ.

27-летний нападающий сыграл три смены в первом матче в квалификационной серии против «Калгари» 1 августа. На шестой минуте он получил травму, пытаясь уйти от силового приема, и сразу же отправился в раздевалку.

Больше в той серии Шайфли не играл, а «Виннипег» потерпел в ней поражение со счетом 1-3. 11 августа хоккеист сообщил, что ему не потребуется операция.