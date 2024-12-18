Шайфли побил уникальный рекорд Ковальчука в истории франшизы «Виннипега»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Игра прошла 18 декабря и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Джетс».

Благодаря результативным действиям в прошедшей встрече 31-летний канадец установил новый рекорд франшизы «Виннипега» (ранее — «Атланта Трэшерз») по количеству матчей как минимум с одним голом и одной результативной передачей. Теперь на его счету 110 таких игр. По этому показателю Шайфли обошел российского нападающего Илью Ковальчука (109 матчей), который выступал за «Атланту Трэшерз» почти 10 лет (2001-2004, 2005-2010).

В нынешнем сезоне Шайфли провел 32 игры за «Виннипег», в которых забил 17 голов и сделал 19 результативных передач.