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Шайфли не будет обжаловать свою дисквалификацию

18:34
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Форвард «Виннипега» Марк Шайфли получил дисквалификацию на четыре матча Департаментом безопасности игроков НХЛ. Он заявил, что не будет обжаловать это решение лиги, сообщает Sportsnet.

Также игрок отметил, что был возмущен поведением некоторых фанатов «Монреаля».

«Я привык к давлению. Их оскорбления меня не беспокоят. Но когда речь заходит о моей семье, моих близких... Это уже переходит всякую черту», — заявил Шайфли.

Он пожелал скорейшего выздоровления нападающему «Канадиенс» Джейку Эвансу.

28-летний Шайфли был наказан за грязный силовой прием на форварде «Монреаля» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Эванс на 60-й минуте встречи забросил в пустые ворота, получив в этот момент удар в голову от Шайфли. Эванс покинул лед на носилках, а Шайфли получил матч-штраф. По итогам медицинского обследования у Эванса диагностировано сотрясение мозга.

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