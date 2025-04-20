Шайфли из «Виннипега» повторил рекорд Уилера по очкам в плей-офф в истории франшизы

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

32-летний канадец набрал 39 (22+17) очков в плей-офф и сравнялся с Блейком Уилером по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли в истории франшизы.

В регулярном чемпионате НХЛ Шайфли провел 82 матча, в которых набрал 87 (39+48) очков.