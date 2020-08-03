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Шайфли и Лайне пропустили тренировку «Виннипега»

08:09
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Нападающий Марк Шайфли и Патрик Лайне пропустили последнюю тренировку «Виннипега», сообщает TSN.

Оба хоккеиста получили травмы в матче против «Калгари» (1:4). Клуб не сообщает о степень серьезности повреждения игроков и сроков их восстановления.

По информации журналиста Сары Орлески, Шайфли избежал серьезной травмы. Однако он вряд ли сможет сыграть во втором матче против «Флэймз». Лайне также, скорее всего, пропустит встречу.

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