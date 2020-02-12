Американский канал ESPN назвал десятку лучших голов НХЛ. Сразу четверо россиян попали в этот список.

Лучшей стала шайба нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которую он забросил в падении через себя 16 января 2006 года в матче с «Аризоной».

Второе место занял российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, недавно забросивший шайбу в стиле лакросс.

Шестое место занял Павел Буре, который забросил шайбу за «Ванкувер» в сезоне-96/97. Россиянин молниеносно вышел один на один с вратарем и обвел его, отыграв шайбу об конек.

На девятой строчке расположился экс-нападающий «Детройта» Павел Дацюк, который в 2019 году реализовал буллит, запустив бабочку через вратаря.

Американский канал также назвал голы, которые не вошли в лучшую десятку, но которые достойны того, чтобы их отметить. Среди них есть шайбы Никиты Кучерова и Валерия Каменского (11-13 места). Кроме того, дополнительно отмечен буллит Никиты Гусева в матче звезд КХЛ.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.