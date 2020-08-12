Шайбы Гурьянова и Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Калгари»

«Калгари» в матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Даллас» со счетом 3:2.

Гости отметились дублем Диллона Дюбе и голом Расмуса Андерссона. В составе «Старс» шайбы забросили Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч пройдет 14 августа и начнется в 5:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

«Даллас» — «Калгари» — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Голы: Дюбе — 2 (бол., Лучич, Баклунд), 10:54 — 0:1. Дюбе — 3 (Густафссон, Форборт), 18:02 — 0:2. Гурьянов — 1 (Хейсканен, Олексяк), 30:52 — 1:2. Бенн — 1 (Линделл), 31:01 — 2:2. Андерссон — 2 (Хэнифин), 36:01 — 2:3.

Вратари: Худобин — Тэлбот.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 26 (7+11+8) — 26 (12+7+7).

Наши: Гурьянов (14.52/3/0), Радулов (16.39/1/+1) — -.

12 августа. Эдмонтон. Rogers Place.