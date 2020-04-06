«Шайбу Овечкин никогда не просит». Бэкстрем объяснил шутку о россиянине

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем объяснил свою шутку про капитана команды Александра Овечкина. Портал NBC Sports Washington проводит симуляцию оставшихся матчей в игре NHL20. Швед, комментируя свой хет-трик, отметил, что такое происходит, когда россиянин не просит шайбу.

— Знаете, мне очень не по себе от того интервью, если честно, — приводит слова Бэкстрема Inoprosport. — Я просто пытался сделать его как можно более смешным. Я не знаю, как отвечать на вопросы по поводу видеоигр. Понятное дело, что это была просто шутка. В действительности шайбу Овечкин никогда не просит. Просто он настолько классный голеадор, что я и сам всегда рад с ним ею поделиться. Я просто хотел добавить юмора в интервью".