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«Шайбу Овечкин никогда не просит». Бэкстрем объяснил шутку о россиянине

01:53
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем объяснил свою шутку про капитана команды Александра Овечкина. Портал NBC Sports Washington проводит симуляцию оставшихся матчей в игре NHL20. Швед, комментируя свой хет-трик, отметил, что такое происходит, когда россиянин не просит шайбу.

— Знаете, мне очень не по себе от того интервью, если честно, — приводит слова Бэкстрема Inoprosport. — Я просто пытался сделать его как можно более смешным. Я не знаю, как отвечать на вопросы по поводу видеоигр. Понятное дело, что это была просто шутка. В действительности шайбу Овечкин никогда не просит. Просто он настолько классный голеадор, что я и сам всегда рад с ним ею поделиться. Я просто хотел добавить юмора в интервью".

Дополнительная информация:

https://inoprosport.ru/post/31027-a-ved-v-etom-ne-bylo-by-nichego-udivitel-nogo-nbc-sports-o-tom-kak-bekstrem-otkrestilsya-ot-slov-ob-ovechkine?r=translations

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