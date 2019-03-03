Шайба Зайцева помогла "Торонто" обыграть "Баффало"

"Торонто" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Нападающий "Мэйпл Ливз" Джон Таварес набрал в этой игре 3 (1+2) очка.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев забросил шайбу во втором периоде. Он провел на площадке 20 минут 24 секунды и завершил встречу с показателем "+1". Его партр по команде Игорь Ожиганов за 15 минут 55 секунд набрал "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Баффало" - 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Таварес - 37 (Марнер, Маринчин), 4:20 - 1:0. Поминвилль - 15 (Гиргенсонс, Сканделла), 6:00 - 1:1. Шири - 12 (Окпосо), 7:34 - 1:2. Райлли - 16 (Мэттьюс, Хэйнси), 19:40 - 2:2. Петан - 1 (Т. Мур), 35:02 - 3:2. Зайцев - 3 (Марнер, Таварес), 39:05 - 4:2. Марнер - 23 (п.в., Таварес, Маззин), 58:03 - 5:2.

Вратари: Андерсен - Улльмарк (56:59 - 58:03).

Штраф: 9 - 9.

Броски: 32 (16+7+9) - 37 (10+7+20).

Наши: Зайцев (20.24/2/+1), Ожиганов (15.55/1/+2) - -.

3 марта. Торонто. Scotiabank Arena.