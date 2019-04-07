Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Ванкувер"

"Сент-Луис" на своей площадке победил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко сделал передачу и забросил шайбу.

"Сент-Луис" временно возглавил Центральный дивизион. Обойти "Блюз" могут "Нэшвилл" и "Виннипег", которые свои матчи сыграют позже.

Одна из этих команд может стать соперником команды Тарасенко по первому раунду плей-офф. Также "Сент-Луис" может встретиться с "Далласом" или "Колорадо".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Ванкувер" - 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шенн - 17 (Тарасенко, О`Райлли), 11:50 - 1:0. Пирсон - 18 (бол., Хаттон, Демко), 43:53 - 1:1. Тарасенко - 33 (бол., Пьетранджело), 50:29 - 2:1. Петтерссон - 28 (бол., Эдлер, Бозер), 57:51 - 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Биннингтон - Демко.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (10+9+11+6) - 25 (7+5+11+2).

Наши: Барбашев (11.44/1/0), Тарасенко (19.43/6/+1) - -.

6 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.