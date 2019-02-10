Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Нэшвилл"

"Сент-Луис" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Одна из шайб "Блюз" на счету нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин провел на льду 17 минут, нанес 4 броска в створ и набрал показатель "+1".

Форвард Иван Барбашев за 9 минут 43 секунды сделал 1 результативную передачу и также заработал "+1".

Эта победа стала для "Сент-Луиса" пятой подряд. Команда поднялась на восьмое место в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Данн - 7 (Томас, Сундквист), 4:37 - 1:0. Тарасенко - 19 (Шенн), 18:45 - 2:0. Экхольм - 7 (бол., Смит, Суббан), 27:28 - 2:1. Макичерн - 2 (Барбашев, Томас), 30:58 - 3:1. Джохансен - 11 (Форсберг, Йоси), 58:45 - 3:2.

Вратари: Биннингтон - Ринне (57:09 - 58:45, 58:52).

Штраф: 7 - 11.

Броски: 33 (12+18+3) - 31 (12+7+12).

Наши: Барбашев (9.43/3/+1), Тарасенко (17.08/4/+1) - -.

9 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.