Шайба Радулова в овертайме принесла «Далласу» победу над «Вегасом»

«Даллас» в матче финала Западной конференции в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В овертайме на 31-й секунде победную шайбу забросил Александр Радулов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 13 сентября и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Олексяк — 4 (Хейсканен, Комо), 39:43 — 1:0. Теодор — 7 (бол., Стоун, Маршессо), 43:49 — 1:1. Бенн — 6 (Сегин, Хенли), 47:35 — 2:1. Так — 9 (Карлссон), 52:46 — 2:2. Радулов — 8 (Павелски, Бенн), 60:31 — 3:2.

Вратари: Худобин — Ленер.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (4+14+4+1) — 40 (12+10+18+0).

Наши: Гурьянов (12.14/2/0), Радулов (15.02/2/+2) — -.

11 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.