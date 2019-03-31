Шайба Радулова принесла "Далласу" одно очко в матче с "Ванкувером"

"Ванкувер" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Победный бросок сделал нападающий Маркус Гранлунд. Всего команды выполнили по 8 попыток в серии буллитов, но толко Гранлуд свою реализовал.

Нападающий "Старз" Александр Радулов забросил шайбу в третьем периоде, сравняв счет в игре - 2:2. Ворота команды защищал Антон Худобин, который отразил 38 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Даллас" - 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шаллер - 3 (Бигл, Бига), 4:52 - 1:0. Берчи - 9 (Бозер), 11:16 - 2:0. Кольяно - 6 (Факса), 49:14 - 2:1. Радулов - 27 (Клингберг, Янмарк), 54:11 - 2:2.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Маркстрем - Худобин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (12+10+8+1) - 40 (12+12+13+3).

Наши: - - Ничушкин (8.24/0/0), Радулов (24.50/5/0).

31 марта. Ванкувер. Rogers Arena.