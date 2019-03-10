Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Чикаго"

"Чикаго" обыграл "Даллас" в матче регуярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил Алекс Дебринкэт.

Российский форвард "Старз" Александр Радулов забил в этой игре гол. Он провел на площадке 22 минуты 33 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Чикаго" - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Кемпф - 4 (Куниц), 5:10 - 0:1. Радулов - 21 (Сегин), 6:23 - 1:1. Дебринкэт - 37 (Кейн, Мерфи), 19:24 - 1:2.

Вратари: Худобин (58:45 - 59:43, 59:51) - Кроуфорд.

Штраф: 6 - 0.

Броски: 27 (11+11+5) - 39 (14+15+10).

Наши: Радулов (22.33/3/+1) - Анисимов (15.28/4/0).

10 марта. Даллас. American Airlines Center.