Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал итог встречи с «Айлендерс» (1:2 2ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.

«Нельзя сказать, что у нас не было моментов, — сказал Купер в интервью сайту НХЛ. — Моменты были, просто шайба не зашла в ворота. Это хоккей, такое иногда случается. Такие матчи выигрываются такой игрой в защите, которая у нас была сегодня. Если мы продолжим так играть, то я верю в наш итоговый успех».

После пяти сыгранных матчей «Тампа» впереди — 3-2.