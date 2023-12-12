Шайба попала в лицо комментатору во время матча «Аризона» — «Баффало»
Бывший нападающий «Баффало» Роб Рэй, работающий комментатором на матчах команды, пострадал во время игры регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).
В одном из эпизодов шайба вылетела с площадки и попала в лицо Рэю, который комментировал встречу, находясь рядом с площадкой.
Несмотря на это, Рэй смог продолжить работу после того, как врач помог ему остановить кровотечение, вызванное попаданием шайбы в область переносицы.
«Все в порядке, только я не смогу пользоваться своими записями, потому что все в крови. Обычного человека бы уже унесли с арены», — сказал Рэй в эфире.
Роб Рэй выступал за «Баффало» с 1990 по 2002 год. Ему принадлежит рекорд клуба по числу полученных штрафных минут (3189).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|5 : 2
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|6 : 3
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|6 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9