Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" всухую разгромить "Каролину"

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 6:0. Дубль в этой игре сделал нападающий Никлас Бэкстрем, по шайбе забросили Бретт Коннолли и Том Уилсон. Ник Дауд реализовал буллит, а гол Александра Овечкина "добил" соперника.

Всего на счету Овечкина в этом матче 3 (1+2) очка. Евгений Кузнецов сделал 2 передачи.

"Вашингтон" вышел вперед в серии - 3-2. Следующий матч состоится на площадке "Каролины".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Пятый матч

"Вашингтон" - "Каролина" - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Бэкстрем - 4 (бол., Карлсон, Уилсон), 7:33 - 1:0. Бэкстрем - 5 (Овечкин), 34:21 - 2:0. Коннолли - 1 (Овечкин, Бэкстрем), 36:11 - 3:0. Уилсон - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 41:04 - 4:0. Дауд - 1 (буллит), 48:57 - 5:0. Овечкин - 3 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 50:14 - 6:0.

Вратари: Холтби - Мразек.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (10+7+11) - 30 (6+15+9).

Наши: Кузнецов (18.18/4/0), Овечкин (18.05/2/+2), Орлов (19.00/0/+2) - -.

21 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 3-2.