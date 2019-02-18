Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче с "Анахаймом"

"Анахайм" на своей площадке обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Нападающий "Дакс" Адам Хенрик набрал 3 (2+1) очка, форвард Якоб Сильверберг сделал дубль.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин за 22 минуты 28 секунд на льду забросил шайбу. Она стала для форварда 40-й в сезоне. Россиянин стал четвертым игроком, который смог забить по 40 голов в 10-ти сезонах НХЛ.

Нападающий Евгений Кузнецов отыграл 22 минуты, защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 19 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Вашингтон" - 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Овечкин - 40 (Карлсон, Врана), 4:58 - 0:1. Хенрик - 11 (Монтур, Мегна), 26:26 - 1:1. Сильверберг - 14 (Хенрик, Линдхольм), 34:07 - 2:1. Карлсон - 9, 37:01 - 2:2. Хенрик - 12 (бол., Перри, Гецлаф), 40:37 - 3:2. Перри - 1 (бол., Фаулер, Гецлаф), 43:40 - 4:2. Сильверберг - 15 (Грант, Дель Зотто), 54:55 - 5:2.

Вратари: Миллер - Холтби.

Штраф: 16 - 18.

Броски: 39 (16+9+14) - 25 (8+9+8).

Наши: - - Кузнецов (22.01/1/-1), Овечкин (22.28/7/+1), Орлов (19.03/0/-1).

18 февраля. Анахайм. Honda Center.