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Кузнецов забил, но «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в овертайме. Команда Овечкина — в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли

21:59
16 августа, «Айлендерс» — «Вашингтон» (2:1ОТ). Фото ХК «Вашингтон»
16 августа, «Айлендерс» — «Вашингтон» (2:1ОТ). Фото ХК «Вашингтон»

«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 1:2 ОТ.

В составе столичного клуба отличился Евгений Кузнецов, хозяева ответили точными бросками Андерса Ли и Мэтью Барзала, забросивший в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч команды проведут 19 августа.

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