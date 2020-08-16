«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 1:2 ОТ.

В составе столичного клуба отличился Евгений Кузнецов, хозяева ответили точными бросками Андерса Ли и Мэтью Барзала, забросивший в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч команды проведут 19 августа.