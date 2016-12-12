Шайба и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" – 3:0. Решающую шайбу встречи забросил нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Другой форвард "Кэпиталз" – Евгений Кузнецов – также отметился результативной передачей.

"Вашингтон" одержал четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Ванкувер" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: ОВЕЧКИН - 13 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 13:46 - 1:0. Уильямс - 5 (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 45:06 - 2:0. Уилсон - 2 (п.в., Винник, Нисканен), 59:08 - 3:0.

Вратари: Холтби - Маркстрем57:56 - 59:08).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (11+9+9) - 20 (9+3+8).

Наши: Овечкин (17:05/5/+1), Кузнецов (17:08/1/+1), Орлов (17:10/1/+1).

12 декабря. Вашингтон. Verizon Center.