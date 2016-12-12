Шайба и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" – 3:0. Решающую шайбу встречи забросил нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Другой форвард "Кэпиталз" – Евгений Кузнецов – также отметился результативной передачей.
"Вашингтон" одержал четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Ванкувер" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: ОВЕЧКИН - 13 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 13:46 - 1:0. Уильямс - 5 (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 45:06 - 2:0. Уилсон - 2 (п.в., Винник, Нисканен), 59:08 - 3:0.
Вратари: Холтби - Маркстрем57:56 - 59:08).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 29 (11+9+9) - 20 (9+3+8).
Наши: Овечкин (17:05/5/+1), Кузнецов (17:08/1/+1), Орлов (17:10/1/+1).
12 декабря. Вашингтон. Verizon Center.
🚀 Русские нагнут весь ми
Победным голом и истерикой Перевертыша удовлетворен.
18:29
Werewolf
Русские нагнут весь ми Кстати, у Овцы уже 13е место в лиге по победным. Обогнал Месье например...______ И процент реализации бросков приподнял......теперь 11,7.......137-ой в лиге в этом году среди сыгравших более 15 матчей
17:48
Werewolf
Русские нагнут весь ми Werewolf И снова секонд ассист )))) ============================================================================================================= Баран тупорылый, что Сане ассисты, он за Арт Росс не борется, а Ришар ассисты не приблизят. Это у Куклы любой секонд-ассист на счету)) И первую строчку глянь-ка, кто гол забил первый? Просмотрел, утырок?))_______Я в первую строчку бомбардиров лиги посмотрел, нагнутая........вторую посмотрел....третью.......гм....где же "снайпер" всея мира?
17:44
🚀 Русские нагнут весь ми
Кстати, у Овцы уже 13е место в лиге по победным. Обогнал Месье например...
13:09
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf И снова секонд ассист )))) ============================================================================================================= Баран тупорылый, что Сане ассисты, он за Арт Росс не борется, а Ришар ассисты не приблизят. Это у Куклы любой секонд-ассист на счету)) И первую строчку глянь-ка, кто гол забил первый? Просмотрел, утырок?))
13:04
Марио66
Победи Ванкувер - Тротц, прости за усё; Кузе - контракт Кробзи; Сане - звание секондассистера!!!!111адин.
11:02
КубокЛучшийМира
Упёртый русский А Кузя то прибавил! 08:31, Монте-Кристо (Мститель) . Гора родила мышь. 05:15 ----------------------- Не, не, не волнует, продолжаем "снимать Тротца"! )))
09:57
Werewolf
mikha1 Werewolf И снова секонд ассист )))) Не важно какой пас по счету-главное, что привел к голу. А вообще это был отличный пас на пятак. Зачем Кузя стал пасовать на Уильямса? Мог бы пробить и сам-позиция была лучше, чем у Джастина.___________Ты не в теме )))))))))))))
09:41
nau043
Трямкин - не "наш" ?
09:39
mikha1
Werewolf И снова секонд ассист )))) Не важно какой пас по счету-главное, что привел к голу. А вообще это был отличный пас на пятак. Зачем Кузя стал пасовать на Уильямса? Мог бы пробить и сам-позиция была лучше, чем у Джастина.
09:35
Упёртый русский
А Кузя то прибавил!
08:31
Werewolf
И снова секонд ассист ))))
08:21
Монте-Кристо (Мститель) .
Гора родила мышь.
05:15