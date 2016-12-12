03:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

Шайба и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

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"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Ванкувер" – 3:0. Решающую шайбу встречи забросил нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Другой форвард "Кэпиталз" – Евгений Кузнецов – также отметился результативной передачей.

"Вашингтон" одержал четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Ванкувер" - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: ОВЕЧКИН - 13 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 13:46 - 1:0. Уильямс - 5 (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 45:06 - 2:0. Уилсон - 2 (п.в., Винник, Нисканен), 59:08 - 3:0.

Вратари: Холтби - Маркстрем57:56 - 59:08).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (11+9+9) - 20 (9+3+8).

Наши: Овечкин (17:05/5/+1), Кузнецов (17:08/1/+1), Орлов (17:10/1/+1).

12 декабря. Вашингтон. Verizon Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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🚀 Русские нагнут весь ми

Победным голом и истерикой Перевертыша удовлетворен.

18:29

Werewolf

Русские нагнут весь ми Кстати, у Овцы уже 13е место в лиге по победным. Обогнал Месье например...______ И процент реализации бросков приподнял......теперь 11,7.......137-ой в лиге в этом году среди сыгравших более 15 матчей

17:48

Werewolf

Русские нагнут весь ми Werewolf И снова секонд ассист )))) ============================================================================================================= Баран тупорылый, что Сане ассисты, он за Арт Росс не борется, а Ришар ассисты не приблизят. Это у Куклы любой секонд-ассист на счету)) И первую строчку глянь-ка, кто гол забил первый? Просмотрел, утырок?))_______Я в первую строчку бомбардиров лиги посмотрел, нагнутая........вторую посмотрел....третью.......гм....где же "снайпер" всея мира?

17:44

🚀 Русские нагнут весь ми

Кстати, у Овцы уже 13е место в лиге по победным. Обогнал Месье например...

13:09

🚀 Русские нагнут весь ми

Werewolf И снова секонд ассист )))) ============================================================================================================= Баран тупорылый, что Сане ассисты, он за Арт Росс не борется, а Ришар ассисты не приблизят. Это у Куклы любой секонд-ассист на счету)) И первую строчку глянь-ка, кто гол забил первый? Просмотрел, утырок?))

13:04

Марио66

Победи Ванкувер - Тротц, прости за усё; Кузе - контракт Кробзи; Сане - звание секондассистера!!!!111адин.

11:02

КубокЛучшийМира

Упёртый русский А Кузя то прибавил! 08:31, Монте-Кристо (Мститель) . Гора родила мышь. 05:15 ----------------------- Не, не, не волнует, продолжаем "снимать Тротца"! )))

09:57

Werewolf

mikha1 Werewolf И снова секонд ассист )))) Не важно какой пас по счету-главное, что привел к голу. А вообще это был отличный пас на пятак. Зачем Кузя стал пасовать на Уильямса? Мог бы пробить и сам-позиция была лучше, чем у Джастина.___________Ты не в теме )))))))))))))

09:41

nau043

Трямкин - не "наш" ?

09:39

mikha1

Werewolf И снова секонд ассист )))) Не важно какой пас по счету-главное, что привел к голу. А вообще это был отличный пас на пятак. Зачем Кузя стал пасовать на Уильямса? Мог бы пробить и сам-позиция была лучше, чем у Джастина.

09:35

Упёртый русский

А Кузя то прибавил!

08:31

Werewolf

И снова секонд ассист ))))

08:21

Монте-Кристо (Мститель) .

Гора родила мышь.

05:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ