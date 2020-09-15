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Шайба Гурьянова, которая вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли

06:23
Денис Гурьянов. Фото nhl.com
Денис Гурьянов. Фото nhl.com
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Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов отличился в овертайме матча финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2ОТ).

Гол Гурьянова принес победу «Старз» и вывел команду в финал Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Далласа», который стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка Стэнли.

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