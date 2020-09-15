Шайба Гурьянова, которая вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов отличился в овертайме матча финала Западной конференции против «Вегаса» (3:2ОТ).

Гол Гурьянова принес победу «Старз» и вывел команду в финал Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Далласа», который стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка Стэнли.