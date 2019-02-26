Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Колорадо" Варламова

"Флорида" обыграла "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил защитник Аарон Экблад.

Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов забил гол в конце второго периода. Он провел на плозадке 14 минут 55 секунд и заработал показатель "+1".

Ворота "Эвеланш" в этой игре защищал Семен Варламов​. Россиянин отразил 34 броска из 38. Защитник Никита Задоров отыграл 17 минут 11 секунд и набрал "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Флорида" - 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Жост - 9 (Немет, Комфер), 22:12 - 1:0. Рантанен - 26 (Бэрри), 34:31 - 2:0. Брауэр - 8 (Яндл, Уигар), 38:26 - 2:1. Дадонов - 22 (бол., Барков, Хоффман), 39:35 - 2:2. Брассар - 11 (Грэйвс, Бэрри), 47:49 - 3:2. Хоффман - 27 (Яндл, Уигар), 51:57 - 3:3. Экблад - 11 (Хоффман), 60:26 - 3:4.

Вратари: Варламов - Луонго.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 39 (10+14+14+1) - 38 (6+20+11+1).

Наши: Задоров (17.11/1/+1) - Дадонов (14.55/3/+1).

26 февраля. Денвер. Pepsi Center.