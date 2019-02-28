Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Анахайм"

"Чикаго" на выезде одержал волевую победу над "Анахаймом" со счетом 4:3, Анисимов забросил вторую шайбу своей команды.

Помимо Анисимова, в составе "ястребов" дублем отличились форварды Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, на счету которого победный гол, забитый на 59-й минуте. За "Анахайм" забили нападающие Девин Шор, Картер Рауни и Трой Терри.

Благодаря этой победе, "Чикаго" набрал 63 очка в 64 матчах. Команда из Города ветров занимает 11-е место в Западной конференции.

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"Анахайм Дакс" - "Чикаго Блэкхокс" - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Дебринкэт - 35 (бол., Густафссон, Стром), 20:49 - 0:1. Шор - 7 (мен.), 24:22 - 1:1. Анисимов - 11 (мен., Мэнсон, Линдхольм, Кит, Кроуфорд), 36:42 - 1:2. Роуни - 5, 38:37 - 2:2. Терри - 2, 45:35 - 3:2. Дебринкэт - 36 (Кеслер, Тэйвз, Густафссон), 55:06 - 3:3. Кейн - 40 (Грант, Саад, Тэйвз), 59:43 - 3:4.

Вратари: Миллер (59:46) - Кроуфорд.

Штраф: 19 - 2.

Броски: 32 (8+15+9) - 35 (13+10+12).

Наши: - - Анисимов (19.13/2/+1).

28 февраля. Анахайм. Honda Center.

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