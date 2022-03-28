Шарангович признан второй звездой матча против «Монреаля»

Читать «СЭ» в

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:2 Б).

23-летний белорус реализовал победный буллит. Первой звездой признан автор дубля «Дэвилз» Джек Хьюз, третья звезда — вратарь Нико Доус.

В текущем сезоне Шарангович провел 60 матчей, в которых набрал 36 (16+20) очков.