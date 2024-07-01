Шарангович подписал пятилетний контракт с «Калгари»

Форвард «Калгари» Егор Шарангович подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним белорусом рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой в 5,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Шарангович провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 59 (31+28) очков.

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