Шарангович набрал 30 очков в дебютном сезоне НХЛ

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 22-летнего белоруса это 30-е (16+14) очко в дебютном сезоне НХЛ. Для этого хоккеисту понадобилось 54 матча.