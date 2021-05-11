Шарангович набрал 30 очков в дебютном сезоне НХЛ
02:55
Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
Для 22-летнего белоруса это 30-е (16+14) очко в дебютном сезоне НХЛ. Для этого хоккеисту понадобилось 54 матча.
Coo coo for Kuokkanen— New Jersey Devils (@NJDevils) May 10, 2021
?: Kuokkanen
?: Butcher
?: Sharangovich pic.twitter.com/JD58lmVQAS
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