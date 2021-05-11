Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шарангович набрал 30 очков в дебютном сезоне НХЛ

02:55
Теги:

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 22-летнего белоруса это 30-е (16+14) очко в дебютном сезоне НХЛ. Для этого хоккеисту понадобилось 54 матча.

Читайте также

Алана Мамаева о Павле: «Как относишься к жене, так играешь»
Трусова показала, как проводит отпуск с семьей
NAVI подписала состав по Brawl Stars
«Спартак» — «Химки»: мяч попал в руку Идову, но гол гостей засчитан верно

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд