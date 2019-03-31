Шансы "Питтсбурга" на Кубок Стэнли? Отвечает отец Малкина

Приезжать в Питтсбург весной, в преддверии плей-офф, – уже устоявшаяся традиция семьи Малкиных. В этом году родители Евгения прилетели в Америку чуть раньше, чтобы побывать на матче сына, в котором он наберет 1000-е очко в НХЛ. Отец Евгения Владимир Анатольевич поделился с “СЭ” интересными историями из хоккейного детства Евгения, а также рассказал, как Александр Овечкин поздравил их с "тысячей".

– У "Питтсбурга" высокие шансы на Кубок Стэнли в этом сезоне?

– Шанс есть всегда у любой команды. Сейчас сложно сказать – хоккей очень поменялся. Когда Женя только-только приехал в Америку – все было иначе. Сейчас в лиге очень много сильных игроков. Огромная конкуренция. У всех катание, безупречная физика. Тяжело бороться: все очень габаритные. А на счет шансов… Они есть у всех команд, у "Питтсбурга", в том числе. Все зависит от ребят. Конечно, хочется, чтобы Женя поскорее вышел на лед и помог команде взять четвертый Кубок Стэнли.

– На хоккей в США легко попасть? Сколько стоят билеты в Питтсбурге?

– Гораздо дороже, чем в КХЛ. Все зависит, конечно, от сектора, в котором сидишь. Для студентов, к примеру, есть специальные предложения. Но достать билеты на какой-то определенный матч очень сложно. В продаже их толком нет. Все покупают сезонные абонементы, когда не хотят идти – могут выкинуть в интернет долларов за 100-150. Думаю, это самое дешевое. В плей-офф цены еще поднимутся, и с каждым раундом будут только расти. Еще, конечно, зависит от места, на котором сидишь. Точные цены назвать в любом случае не могу, мы-то бесплатно ходим (смеется).

– Мыслей переехать в Америку никогда не было?

– Совсем переезжать не хочется. Мы рады, что выпадает даже такая возможность: приезжать раз в год под конец сезона. У Жени и так всегда полный дом гостей. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Владимира Малкина