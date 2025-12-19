Защитник «Сан-Хосе» Мухамадуллин забил второй гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил шайбу в ворота «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

23-летний россиянин отличился на 22-й минуте и сделал счет 1:2. В сезоне-2025/26 защитник в 17 матчах набрал 6 (2+4) очков.

В сезоне-2024/25 у Мухамадуллина было 9 (2+7) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.