Мухамадуллин забил первый гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забил гол в ворота «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

23-летний россиянин отличился на 16-й минуте, он открыл счет. Этот гол стал для него первым в сезоне.

В сезоне-2025/26 на счету Мухамадуллина 5 (1+4) очков.

В сезоне-2024/25 россиянин в 30 матчах набрал 9 (2+7) очков.