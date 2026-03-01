Мухамадуллин забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний россиянин отличился на 50-й минуте и сделал счет 5:4 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Мухамадуллин в 27 матчах набрал 8 (4+4) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 00:05. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Эдмонтон

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