Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь достижения отметки в 900 голов в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил подарок от легенды НБА Шакила О'Нила — кроссовки, посвященные достижению хоккеистом рубежа в 900 шайб в НХЛ.

Фотографию обуви с автографом бывшего баскетболиста опубликовала в социальных сетях супруга игрока Анастасия Шубская.

«Небольшой подарок от легенды Шакила О'Нила. Спасибо!» — написала Шубская.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с «Вашингтоном». Российский форвард является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, на его счету 922 шайбы в 1561 матче. Он выступает за «Кэпиталз» с 2005 года и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

О'Нил — олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира 1994 года и четырехкратный чемпион НБА (2000-2002, 2006). Он 15 раз участвовал в Матчах всех звезд лиги. В 2011 году американец завершил карьеру, а в 2016-м был включен в Зал славы баскетбола.

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