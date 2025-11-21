Шабанов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Детройт», Сорокин — третьей

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:0).

25-летний форвард забил два гола и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 6 (3+3) очков.

Второй звездой был признан форвард «Айлендерс» Калум Ритчи, у которого гол и результативная передача, а третьей — российский вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин — 30-летний голкипер отразил все 29 бросков в створ.