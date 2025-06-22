Шабанов подпишет контракт с «Филадельфией» на год

Как стало известно «СЭ», нападающий Максим Шабанов договорился о подписании контракта с «Филадельфией».

Соглашение будет заключено на один год.

В прошедшем сезоне на счету 24-летнего форварда 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 67 (23+44) очков. В плей-офф Шабанов забросил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 21 матче.