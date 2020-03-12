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Сезон в НХЛ остановлен из-за коронавируса

20:36
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса. Фото Jerome Miron, USA Today Sports
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса. Фото Jerome Miron, USA Today Sports
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НХЛ на своем официальном сайте объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Ранее все команды НХЛ отменили утренние раскатки. До того момента НХЛ, НБА, MЛБ и MЛС запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей.

«После вчерашней новости о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что команды из нашх лиг используют общие раздевалки, теперь кажется вероятным, что у кого-то определенный момент будет диагностирован коронавирус. Больше не стоит продолжать игры в это время», — отмечено в заявлении комиссионера лиги Гэри Бэттмена.

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