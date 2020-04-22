Сезон НХЛ может возобновиться в июле на нейтральных площадках

НХЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле, утверждает журналист Энди Слэйтер в Twitter. По данной схеме команды будут проводить игры на 4 или 5 нейтральных площадках, с ограниченным допуском зрителей или вообще без зрителей.

Данную информацию озвучил президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл в ходе видеоконференции, но уточнил, что этот план не окончательный.

Розыгрыш сезона-2019/20 был прерван из-за вспышки коронавирусной инфекции. Команды успели провести от 68 до 71 игры в регулярном чемпионате.