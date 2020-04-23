Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига рассматривает вариант с проведением концовки чемпионата на четырех аренах без зрителей. Лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене. Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за коронавируса.

— Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беттмэна. — Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем этого предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок.

В конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, так что мы не собираемся делать то, что не считается неприемлемым.