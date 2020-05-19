Сезон НХЛ может быть доигран в 8-9 местах, которые примут все команды

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что лига может доиграть сезон в 8-9 разных местах, которые примут все команды.

Ранее сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Не думаю, что у кого-то есть точное время, особенно в Северной Америке, — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ. — С тех пор, как 12 марта в сезоне была объявлена пауза, мы очень усердно трудились. Мы взвешивали все варианты: время возможного возвращения, обстоятельства, места проведения матчей и так далее. Неизвестного по-прежнему много.

Если НХЛ решит использовать централизованные места проведения матчей, там нужно будет проводить по несколько игр в день без болельщиков. Арены клубов НХЛ приспособлены к этому лучше всего, потому что обладают необходимыми условиями. Например, многочисленными раздевалками, которые можно будет дезинфицировать во время заезда и выезда команд.

Сможем ли мы завершить регулярный сезон, когда у нас будет такая возможность? Будет ли у нас укороченный регулярный сезон, потому что лига у нас невероятно конкурентоспособная? Ведь было сложно предположить, как закончился бы чемпионат. Может, нам стоит сразу начать плей-офф, но в каком формате? А если мы будем играть без зрителей, что в ближайшее время вероятнее всего, матчи будут проходить в одном месте или местах? Если так, то какие места будут подходить с точки зрения распространения COVID-19, насколько сильно там распространение болезни? Каковы там возможности тестирования? Так что для решения этого вопроса нужно взаимодействие с медицинскими советниками.