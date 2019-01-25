Сейв Василевского - в топ-10 за первую половину сезона НХЛ

НХЛ назвала десятку лучших сейвов первой половины сезона. Лучшим стал сейв голкипера "Лос-Анджелеса" Кэлвина Питерсена. В топ-10 вошло спасение российского вратаря "Тампа-Бэй" Андрея Василевского.
Топ-10 лучших сейвов первой половины сезона:
10. Майк Смит ("Калгари")
9. Брэйден Холтби ("Вашингтон")
8. Кэри Прайс ("Монреаль")
7. Андрей Василевский ("Тампа")
6. Луи Доминге ("Тампа")
5. Петр Мразек ("Каролина")
4. Скотт Дарлинг ("Каролина")
3. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс")
2. Марк-Андре Флери ("Вегас Голден")
1. Кэлвин Питерсен ("Лос-Анджелес")
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