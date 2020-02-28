«Сейчас в мире такое творится». Малкин выразил опасения о будущем спортивных событий из-за коронавируса

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном участии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2022.

— Стало известно, что повысилась вероятность участия игроков НХЛ в зимней Олимпиаде-2022.

— Пока официально не объявили, тяжело гадать. Сейчас такое в мире творится, произойти может что угодно. Сейчас есть вероятность, что могут из-за коронавируса отменить летнюю Олимпиаду, уже отменяют футбольные матчи в Италии. Не будем загадывать. Надеюсь, все это останется позади, и что в мире будет светлое будущее с зимними и летними Олимпийскими играми, и что все будут здоровы. (Андрей Жданюк)

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