«Сейчас у них более теплое общение». Кастерова рассказала об отношениях Овечкина и Малкина

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала об отношениях мужа с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения Жени и Саши? Друзья, товарищи, конкуренты?

— И то, и то, и то. Я всегда за здоровую конкуренцию. У них она присутствует. И это очень хорошо. В спорте это важный элемент. Если конкуренции нет — вот это проблема. При этом у ребят хорошее светское общение. Летом они могут встретиться, провести тренировки на льду, посмотреть футбол.

— Когда «Питтсбург» приезжает в Вашингтон или наоборот, они не ходят на ужин?

— Нет. Думаю, что противостояния их клубов также влияет на их отношения. Но со временем накал страстей угасает. Сейчас у них более теплое общение. (Игорь Рабинер)

Интервью с Анной Кастеровой читайте здесь