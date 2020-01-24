Сет Джонс: «Панарин помогает всем добиваться успеха»

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс высказался в адрес бывшего товарища по команде — нападающего Артемия Панарина. В межсезонье он подписал многолетний контракт с «Рейнджерс».

— Сколько там у него уже очков — 68? Четвертый бомбардир в лиге? Скажу вам честно — не удивлен этому нисколечко, — приводит слова Джонса российская версия официального сайата НХЛ. — Могу совершенно искренне сказать, что Панарин — лучший атакующий хоккеист, с которым я когда-либо играл. Самый креативный. Его видение, его изобретательность, то, как он делает лучше всех вокруг себя на уровне, какого я еще никогда не видел — уверен, что сейчас за всё это его там, в Нью-Йорке, очень ценят. Как и мы ценили его те два года, которые он с нами провел. Благодаря ему у нас были два подряд неплохих похода за Кубком.

Он помогает всем добиваться успеха, будь то на контратаке или на выходе из своей зоны. Его постоянный приоритет — придумать как можно более удобный ход для партнера. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы из-за какого-то его действия я оказался в неудобном положении. Его передачи по воздуху всегда идеальны. Умнейший игрок. И еще при том, насколько у него скромные габариты, в углах он бьется за шайбу как никто. Постоянно с ней оттуда выезжает — настолько сильная у него клюшка. Собственно, поэтому он так часто шайбой и владеет.