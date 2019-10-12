Серия сумасшедших сэйвов оставшегося без клюшки Бобровского в овертайме. Видео
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«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Флориду» — 3:2. В овертайме сразу несколько сэйвов подряд совершил голкипер гостей Сергей Бобровский. В одном из моментов он остался без клюшки и совершил ряд невероятных спасений.
Sergei Bobrovsky saves the day WITHOUT a stick in OT!?— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) October 12, 2019
Overtime:#FlaPanthers 2??#Sabres50 2??
Watch the @FlaPanthers hockey LIVE on FOX Sports Florida ? l https://t.co/y2rDvVZxyS?! pic.twitter.com/zaqLZaTq2P
Бобровский отразил 30 бросков из 32 и 1 буллит из 3.
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