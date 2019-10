Серия сумасшедших сэйвов оставшегося без клюшки Бобровского в овертайме. Видео

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Флориду» — 3:2. В овертайме сразу несколько сэйвов подряд совершил голкипер гостей Сергей Бобровский. В одном из моментов он остался без клюшки и совершил ряд невероятных спасений.

