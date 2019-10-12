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Серия сумасшедших сэйвов оставшегося без клюшки Бобровского в овертайме. Видео

05:02
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«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Флориду» — 3:2. В овертайме сразу несколько сэйвов подряд совершил голкипер гостей Сергей Бобровский. В одном из моментов он остался без клюшки и совершил ряд невероятных спасений.

Бобровский отразил 30 бросков из 32 и 1 буллит из 3.

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