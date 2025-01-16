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16 января, 23:13

Сергей Зубов вошел в первую символическую сборную «Далласа» в XXI веке

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Сочи» и экс-защитник «Далласа» Сергей Зубов попал в первую символическую сборную «Старз» в XXI веке, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вместе с россиянином в первую пятерку вошли форварды Джейми Бенн, Йере Лехтинен и Майк Модано, защитник Миро Хейскинен, а также вратарь Марти Турко.

Во вторую сборную попали нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски и Тайлер Сегин, защитники Йон Клингберг и Эса Линделл, вратарь Эд Бельфор.

В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.

Зубов выступал за «Даллас» с 1996 по 2009 год. Всего на счету Зубова 374 (73+301) в 568 матчах за «Старз», что является рекордом франшизы среди защитников. В 1999 году россиянин в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Также он завоевывал этот трофей с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Джейми Бенн
Джо Павелски
Йере Лехтинен
Майк Модано
Миро Хейсканен
Сергей Зубов
Тайлер Сегин
Эд Бельфор
Эса Линделл
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ХК Даллас Старз
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6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
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2 Флорида 45 26 19 55
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4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
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