Сергей Зубов вошел в первую символическую сборную «Далласа» в XXI веке
Главный тренер «Сочи» и экс-защитник «Далласа» Сергей Зубов попал в первую символическую сборную «Старз» в XXI веке, сообщает пресс-служба НХЛ.
Вместе с россиянином в первую пятерку вошли форварды Джейми Бенн, Йере Лехтинен и Майк Модано, защитник Миро Хейскинен, а также вратарь Марти Турко.
Во вторую сборную попали нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски и Тайлер Сегин, защитники Йон Клингберг и Эса Линделл, вратарь Эд Бельфор.
В 2025 году НХЛ представляет символические сборные для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб представлен первым и вторым составом из шести игроков (три нападающих, два защитника, один вратарь), которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Игроки выбираются представителями СМИ.
Зубов выступал за «Даллас» с 1996 по 2009 год. Всего на счету Зубова 374 (73+301) в 568 матчах за «Старз», что является рекордом франшизы среди защитников. В 1999 году россиянин в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Также он завоевывал этот трофей с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1994 году.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|- : -
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|- : -
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|- : -
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|- : -
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -